Il Napoli si prepara a blindare Giovanni Di Lorenzo con il rinnovo: con Mancini, il toscano è diventato un top dell’Europeo

Un anno di alti e di bassi, adesso con Mancini è diventato uno dei top terzini di questo Europeo: Giovanni Di Lorenzo non solo ha raccolto l’eredità dell’infortunato Florenzi, ma si è impadronito senza problemi della fascia destra della Nazionale italiana. Dopo la gara con la Turchia, l’esterno del Napoli ha messo in fila una serie di prestazione di grande spessore, intrigando anche i tanti top club in visione. D’altronde, il mercato degli esterni difensivi piange, soprattutto in termini di quantità e qualità.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, telenovela Nainggolan | Proposta di scambio

Ragion per cui, la società di patron De Laurentiis non è disposta a rischiare: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Napoli è pronto a rinnovare l’ex terzino dell’Empoli. Sul piatto, un degno adeguamento salariale e un prolungamento contrattuale sino al 2026 (quello vigente è in scadenza nel 2025). Un bel riconoscimento per il toscano classe 1993, arrivato tardi nel grande calcio, ma affermatosi in fretta come uno dei migliori terzini del nostro movimento. E non solo.