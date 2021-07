Calciomercato, Umtiti non trova più spazio nel Barcellona: il difensore francese offerto anche in Serie A dagli intermediari, la situazione

Nonostante un palmarés importante, Samuel Umtiti sembra essere finito ai margini del Barcellona. Il difensore francese (complice anche i tanti infortuni) è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie del club catalano. E adesso, con la gestione Koeman, è diventato un esubero a tutti gli effetti. Nell’ultima stagione ha raccolto a malapena 14 presenze (827′ in totale) e gli intermediari di mercato starebbero provando a piazzare in Europa l’ex centrale del Lione.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica.it’, il Barcellona sarebbe al lavoro per alleggerire il proprio bilancio e cerca di tagliare il parco giocatori e il monte ingaggi della prossima stagione. Lo stipendio di Umtiti è troppo alto per essere un calciatore fuori dai piani tecnici e, pertanto, i catalani avrebbero offerto il suo cartellino anche in Serie A. In particolare, a due società alla ricerca di centrali, come Milan e Napoli.

Calciomercato, non solo Umtiti: anche Pjanic sulla lista dei cedibili

Mentre le società italiane, dunque, sarebbero al vaglio di un possibile acquisto per Umtiti, il Barcellona è chiamato a sfoltire il proprio organico. Nella lista dei cedibili c’è anche il nome di Miralem Pjanic, arrivato lo scorso anno nella maxi-operazione con Arthur. Il bosniaco non è mai riuscito ad imporsi nelle rotazioni di Koeman, che anzi lo avrebbe già messo alla porta. Un ritorno in Italia non resta da escludere, come riportato anche dalle ultime news provenienti dalla Spagna. La Juventus non disdegnerebbe un suo ritorno, così come l’Inter sarebbe pronta a scommettere sull’ex bianconero.