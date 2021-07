Rodrigo De Paul lascerà la Serie A per accasarsi alla corte di Diego Pablo Simeone in Spagna. Dopo essere stato al centro di numerose trattative di calciomercato con club italiani, il giocatore vestirà la maglia dell’Atletico Madrid al termine della Copa America.

La trattativa di calciomercato tra l’Udinese e l’Atletico Madrid, intavolata da tempo per portare Rodrigo De Paul in Spagna, si è conclusa. Il calciatore, che era anche nel mirino di club come la Juventus, l’Inter e in ultimo il Milan, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dei ‘Colchoneros’ al termine della Copa America, competizione che lo vede protagonista con la maglia albiceleste. I bianconeri, vedevano nell’argentino il centrocampista perfetto per aumentare la qualità del reparto nevralgico, lo scorso anno apparso in affanno. I rossoneri invece, perso a zero Calhanoglu, avrebbe voluto De Paul come erede del turco. I colchoneros, però, hanno battuto la concorrenza con una offerta importante.

Calciomercato Milan, fatta per De Paul all’Atletico Madrid | Le cifre dell’affare

L’Atletico Madrid per aggiudicarsi le prestazioni sportive di De Paul ha messo sul piatto, in tutto 40 milioni di euro. Precisamente gli spagnoli ne verseranno 35 nelle casse friulane, più 5 in caso di raggiungimento di determinati bonus. L’operazione verrà ufficializzata alla fine della Copa America.