L’Inter annuncia il rinnovo di Kolarov fino al 2022 attraverso un comunicato ufficiale

L’Inter dopo i rinnovi di Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchi, annuncia anche quello di Aleksandar Kolarov. Il terzino serbo ha prolungato con i nerazzurri fino al 30 giugno 2022. La notizia è arrivata tramite un annuncio ufficiale del club milanese sul proprio profilo twitter. l’ex Roma percepirà un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro, circa la metà dell’ingaggio percepito nella scorsa stagione. La società lo considera importante non solo per l’esperienza in campo da vice Bastoni, ma sopratutto per l’apporto che dà nello spogliatoio .

Calciomercato Inter, il comunicato sul rinnovo di Kolarov

Ecco il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022″.