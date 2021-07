La Juventus attenta al mercato con il Barcellona che piomba su Leonardo Bonucci: possibilità di scambio alla pari e plusvalenza per i bianconeri

La Juventus è attenta al mercato e tiene un occhio ad ogni possibile situazione che si può sviluppare in Italia e all’estero. L’obiettivo è quello di fornire a mister Massimiliano Allegri una rosa che possa essere da subito competitiva. Il primo colpo è stato quello di confermare Alvaro Morata, ma adesso c’è da pensare a nuovi innesti. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e l’ultima idea arriva dalla Spagna, con il cartellino di Leonardo Bonucci coinvolto.

Il difensore della Juventus e della Nazionale – 34 anni, ma un contratto sino al 2024 – sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Mister Koeman è infatti alla ricerca di un difensore centrale per la sua retroguardia a tre e il grande Europeo disputato dal bianconero sembra aver portato l’ex Bari tra le priorità degli spagnoli. I numeri di Bonucci sono fuori discussione: 26 presenze e due gol nello scorso campionato, ma a fronte di un’offerta vantaggiosa potrebbe essere ceduto.

La Juventus è infatti coperta nel ruolo: Chiellini è a un passo dal rinnovo e de Ligt e Demiral scalpitano. Il Barcellona prova l’assalto con una trattativa che potrebbe vedere l’inserimento di Jordi Alba. Il terzino ha una situazione contrattuale simile a Bonucci, ma l’ingaggio elevato (5,2 milioni a stagione) lo rendono appetibile di cessione per le casse blaugrana. I bianconeri, dal canto loro, sono alla ricerca di un esterno sinistro che possa garantire una valida alternativa ad Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, Bonucci al Barcellona

Tutti contenti, insomma. L’idea è quella di uno scambio alla pari tra Barcellona e Juventus con coinvolti Jordi Alba e Bonucci. La valutazione di entrambi i giocatori è sui 25-30 milioni, con i bianconeri che chiuderebbero così una ricca plusvalenza. L’asse tra i due club, dopo l’operazione Arthur-Pjanic, resta rovente, in attesa di nuovi sviluppi.