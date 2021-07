La Juventus pronta ad ufficializzare il rinnovo di Giorgio Chiellini: spunta però un retroscena con il capitano che era pronto all’addio prima dell’arrivo di Allegri

La Juventus pianifica il mercato con l’obiettivo di mettere a disposizione di mister Massimiliano Allegri una rosa da subito competitiva. Dopo l’ufficialità del riscatto di Alvaro Morata, si aspetta di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo per poi procedere con la campagna acquisti. Il reparto che necessita di maggiori modifiche è il centrocampo, mentre in difesa le gerarchie sembrano già chiare. Tra i punti fermi c’è capitan Giorgio Chiellini, pronto al rinnovo. Ma non senza sorprese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande ritorno | Settimana decisiva

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa in arrivo da Paratici | I dettagli

Il difensore della Juventus – 37 anni ad agosto – ha terminato a giugno il suo contratto, ma la firma per un ulteriore anno in bianconero sembra cosa ormai fatta. Manca solo l’ufficialità, ma la situazione si sarebbe distesa solo nelle ultime settimane. C’è infatti un retroscena da non sottovalutare in questa storia: Chiellini era pronto a dire addio alla Juventus ed aveva già scelto la sua prossima squadra. L’intenzione era quella di approdare in MLS sulla falsa riga di quanto fatto in precedenza da altri campioni come Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, retroscena su Allegri e Chiellini

L’idea di Chiellini di concludere la carriera in America sarebbe morta con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano avrebbe infatti messo subito le cose in chiaro, garantendogli ancora un altro anno da assoluto leader del reparto. L’Europeo che sta disputando con la Nazionale sembra dare ragione all’intuizione del mister: Chiellini ha tutte le carte in regola per giocare l’ennesima stagione da protagonista ed aggiungere trofei e record al suo florido curriculum.