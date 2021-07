Calciomercato, via Keylor Navas | Juventus e Milan sul portiere

Keylor Navas potrebbe lasciare il PSG dopo l’arrivo di Donnarumma: sul portiere pare ci siano Juventus, Milan e Roma

Il passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al PSG ha lasciato più di qualche perplessità nella mente di Keylor Navas, portiere finora titolare dei parigini. Difficilmente il portiere della nazionale italiana verrà relegato in panchina, anche per gli oltre 10 milioni di stipendio che Al-Khelaifi gli ha garantito. L’ex Real Madrid dovrebbe dunque lasciare il PSG e tanti club italiani sono interessati. Anche perché la situazione ‘numeri 1’ in Serie A è tutt’altro che risolta e i parigini vorrebbero monetizzare dalla sua cessione. Sembra che si siano fatte avanti società come Juventus e Milan.

Juventus, Keylor Navas via ‘in saldo’

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Keylor Navas ha chiesto la cessione al PSG dopo l’arrivo di Donnarumma. Il portiere costaricense ha ancora un contratto fino al 2024, ma nell’anno precedente al Mondiale vuole giocare con continuità. Dalla Spagna, dunque, riferiscono che Juventus, Milan e Roma sembrano essere molto interessate al suo acquisto, che arriverebbe per meno di 10 milioni, un prezzo più basso di quanto si aspettava il Paris.

Una situazione intricata: il Milan ha già preso Maignan dal Lille, e la Juventus ha ancora Szczesny in rosa. La squadra che ha l’urgenza di acquistare un portiere è la Roma, che ha visto andar via Mirante e Pau Lopez.