Calciomercato Milan, nel mirino il danese Mikkel Damsgaard: la Sampdoria fa chiarezza sul suo futuro con l’annuncio di Ferrero

Dopo aver impressionato con la maglia della Sampdoria, Mikkel Damsgaard si sta ritagliando uno spazio di assoluto rilievo anche nella sua Danimarca. Gli scandinavi sono a novanta minuti (più eventuali supplementari) da una storica e inattesa finale, potendo fare affidamento su un organico pieno zeppo di talento. E nonostante la questione Eriksen, la formazione danese è riuscita nell’impresa di giocarsela contro l’Inghilterra padrone di casa.

Adesso, sul classe 2000 può scatenarsi una vera e propria asta di mercato. In Italia, sono diversi i club che seguono Damsgaard con grande interesse: la Roma, la Juventus, ma soprattutto il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un trequartista da aggiungere in organico, dopo l’addio di Hakan Calhanoglu. E il giovane calciatore danese può fare al caso di Pioli e Maldini, in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Ferrero gela tutti: l’annuncio su Damsgaard

Attenzione, però, a quella che sarà la volontà della Sampdoria. Il patron blucerchiato, Massimo Ferrero, ha lanciato un messaggio chiaro agli ammiratori di Damsgaard, attraverso le colonne di ‘Tuttosport’: “Non sono sorpreso delle sue prestazione all’Europeo. Mikkel è un grande calciatore, ma non è in vendita. Chi lo vuole, dovrà portare un’offerta che emozioni anche il direttore Osti, altrimenti non si vende. I tempi sono cambiati, non è più come prima: non vendiamo al primo che arriva. Un calciatore, adesso, vogliamo tenerlo con noi e godercelo finché possiamo”.