Il Milan è a caccia di rinforzi in vista della prossima Champions League: la squadra rossonera ha bisogno di una rosa più profonda per affrontare al meglio le tre competizioni

Si accende il calciomercato del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che hanno perso a parametro zero Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, rispettivamente approdati al PSG di Pochettino ed all’Inter di Simone Inzaghi, devono rinforzare la rosa e, soprattutto, dare profondità all’organico a disposizione di Pioli che nella prossima stagione dovrà affrontare il ritorno in Champions League dopo ben sette anni dall’ultima volta. In particolare, il Milan ha bisogno di un vice Theo Hernandez in grado di non far rimpiangere il giocatore francese quando non è presente.

In quest’ottica, attenzione al profilo di Faitout Maouassa, terzino sinistro tuttofare del Rennes, club francese di Ligue 1. Il difensore di nazionalità francese, classe 1998, ha un contratto in scadenza con la società transalpina nel 2022 e potrebbe essere il nome giusto per il ruolo di viceo Theo Hernandez, stella del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, idea Maouassa | I dettagli dell’affare

Faitout Maouassa potrebbe essere una vera e propria occasione di mercato per il Milan di Stefano Pioli che, con i giocatori francesi nelle ultime stagioni, raramente ha sbagliato dei colpi. L’originario di Villepinte, nella Ligue 1 appena trascorsa, ha collezionato 23 presenze totalizzando poco più di 1000 minuti.

Insomma, non proprio un titolarissimo, ma ciò potrebbe far gioco al Milan. Maouassa ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 10 milioni di euro, ma la scadenza del suo contratto nel 2022 ed il ruolo non particolarmente centrale nello scacchiere tattico del Rennes potrebbero sensibilmente abbassarne il prezzo. Inoltre, Maouassa sarebbe doppiamente utile alla causa tattica del Milan visto che può agire, oltre che da terzino sinistro, anche nel ruolo di ala sinistra, attualmente nel club rossonero posizione che viene ricoperta da Rebic.