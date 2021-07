Chiellini Jordi Alba: siparietto prima dei rigori tra i due capitani. “Bugiardo!”: ecco cosa è successo in Italia-Spagna – VIDEO

Sta facendo discutere soprattutto in Spagna il siparietto tra Chiellini e Jordi Alba avvenuto prima dei calci di rigore che hanno deciso Italia-Spagna. Al termine dei supplementari l’arbitro Brych e i suoi assistenti ha richiamato i due capitani per il sorteggio. Il direttore di gara si è rivolto ai calciatori spiegando le regole del sorteggio: il rosso era abbinato nel primo dei due sorteggi all’Italia, mentre il blu alla Spagna. Esce il rosso: si calcia dunque nella porta che ha alle spalle i tifosi italiani. Tuttavia, Jordi Alba non capisce il perché, forse confuso dai due colori, e chiede spiegazioni. Chiellini gli risponde così che ha vinto lui e scherzosamente, come dimostrano le immagini, gli dice che è uscito il rosso e si tira davanti alla curva dei tifosi italiani. Alba, però, non sembra affatto convinto, anche se l’arbitro gli conferma che l’Italia ha vinto il sorteggio. Si opta così per un secondo sorteggio.

Chiellini Jordi Alba: la spiegazione dell’episodio – VIDEO

Jordi Alba appare piuttosto spaesato e confuso e si rivolge a Chiellini dicendogli “bugiardo“. L’arbitro riprende così la moneta e stavolta assegna il rosso alla Spagna e il blu all’Italia: stavolta esce il blu, vince ancora l’Italia. Chiellini sorridendo abbraccia Jordi Alba e lo stringe a sé con forza. L’atteggiamento del terzino del Barcellona non è però così scherzoso: il giocatore cerca di staccarsi da Chiellini e, quasi contrariato, torna dai suoi compagni. Ecco il video:

Jordi Alba pieno di Chiellini pic.twitter.com/9WilA23DM3 — alessia • (@MonsterYay_) July 6, 2021

Un siparietto che non è affatto piaciuto in Spagna, con l’atteggiamento di Chiellini che è stato criticato soprattutto sui social: “È stato umiliante per Jordi Alba. Gli ha dato un pugno come ad un sacco di patate con l’arbitro davanti”. Anche l’ex calciatore, ‘Lobo’ Carrasco, ha attaccato: “Del sorriso di Chiellini non ti puoi mai fidare. Ti entra in contrasto e poi sorride. È un giocatore che sa come trarre vantaggio in situazioni di dubbio”.