Termina la lunga semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca: la spuntano gli uomini di Southgate, ecco il tabellino del match

Triplice fischio per Inghilterra-Danimarca, match valido per la semifinale di Euro 2020. Gli uomini di Southgate la spuntano 2-1, dopo un incontro a dir poco in salita già dai primi minuti. Sono i danesi, infatti, a trovare il vantaggio nel primo tempo, con un gran gol dalla distanza di Damsgaard su punizione. A distanza di pochi minuti, però, un autogol di Kjaer ristabilisce la parità. Le squadre, poi, giungono ai tempi supplementari e nella prima frazione l’arbitro assegna il rigore agli inglesi, dopo un contatto dubbio in area tra Maehle e Sterling.

Kane sbaglia dal dischetto, ma sulla ribattuta punisce Kasper Schmeichel. Il gol del centravanti del Tottenham decide la sfida e porta i ‘Tre Leoni’ in finale. L’Italia di Mancini ha la sua prossima avversaria, che affronterà domenica 11 luglio alle ore 21:00 a Wembley.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, Maldini trema | C’è l’offerta per Isco

Di seguito il tabellino dell’incontro.

Inghilterra-Danimarca 2-1 (d.t.s.)

30′ Damsgaard (D), 39′ aut. Kjaer (I), 104′ Kane (I)