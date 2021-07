Federico Bernardeschi, nel post partita della sfida fra Italia e Spagna, ha parlato del lavoro in azzurro di Roberto Mancini e non solo: le sue parole ad Euro 2020

E’ stato forse il giocatore più discusso della spedizione azzurra e ieri, nel momento più decisivo, ai calci di rigore della semifinale di un europeo contro la Spagna, è stato uno dei più freddi e lucidi: stiamo parlando di Federico Bernardeschi. L’esterno mancino della Juventus, arrivato in bianconero dalla Fiorentina, non arrivava a questa competizione da una stagione facile. Le poche presenze sotto la guida di Andrea Pirlo e le critiche dei tifosi non sono stati dei grandi biglietti da visita per l’ex stella della Viola che però, quando è stato chiamato in causa finora, ha sempre dato più del 100%.

Anche nella serata, turbolenta e bellissima, di ieri contro la Spagna, Bernardeschi, chiamato a prendere il posto dell’altro Federico, Chiesa, non è stato accolto da grande ottimismo, ma i fatti hanno smentito tutti, soprattutto nel momento dei calci di rigore quando, l’ex giocatore della Fiorentina si è caricato di responsabilità ed ha tirato un rigore perfetto che si è insaccato alle spalle dell’incolpevole Unai Simon, estremo difensore della Spagna di Luis Enrique.

Italia in finale, Bernardeschi elogia Roberto Mancini

Intervenuto poi ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel post partita della soffertissima vittoria contro la Spagna, Federico Bernardeschi ha voluto elogiare Roberto Mancini, ct degli azzurri: “Io penso che ci sia stato solo un folle tre anni fa a dire che potevamo arrivare in finale ed è il mister Roberto Mancini. Ci ha sempre creduto, ha sempre portato entusiasmo a tutti”.

Bernardeschi ha poi proseguito: “Quando afferma che siamo tutti titolari è tutto vero perchè siamo un gruppo meraviglioso e questo credo sia il frutto del lavoro di ognuno di noi ed arrivare a questo punto davanti al pubblico, finalmente, dopo il periodo di sofferenza che abbiamo passato è qualcosa di straordinario”.