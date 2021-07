Arrivano le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa che si è soffermato su Insigne e sul mercato del Napoli

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, sono arrivate le parole di Luciano Spalletti sul rinnovo di Insigne. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora raggiunto l’accordo con De Laurentiis. Le parole di Spalletti: “Vorrei prima parlare con Insigne, ma ora dirò qualcosa e non credo che lo turberò. Ci ho parlato al telefono per fargli i complimenti dopo un gol segnato con l’Italia. Gli ho detto che lo vorrei al mio fianco, poi andranno analizzate altre questioni e quando tornerà lo faremo“.

L’allenatore dei partenopei prosegue parlando di mercato: “Con De Laurentiis dopo la firma ho parlato più volte. Bisogna vedere quel che succede ed essere pronti, chiaramente tra di noi ci diciamo qualcosa in più. Ma non possiamo raccontarlo, bisogna lavorare seriamente. Ci sono delle qualità al di fuori della squadra e cercheremo di fare le cose giuste“.