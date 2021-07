Cristiano Ronaldo è ancora una volta protagonista sul fronte calciomercato: accordo vicino con il top sudamericano, beffate le big d’Europa

Saranno giorni intensi in casa Juventus per arrivare a giocatori di assoluto valore. Il club bianconero è alla ricerca di profili super interessanti, anche di giovane età già pronti per il presente e soprattutto un serbatoio fondamentale per il futuro. Con il ritorno di Massimiliano Allegri le dinamiche anche sul fronte calciomercato cambieranno completamente: le idee dell’allenatore livornese sono completamente diverse rispetto a quelle dei suoi predecessori.

Come svelato dal portale Don Balon sul giovane talento brasiliano, Kaio Jorge, ci sarebbero le big d’Europa visto che è considerata una delle grandi promesse del calcio brasiliano. All’età di 19 anni già ha conquistato tutti con la maglia del Santos dopo aver conquistato il Mondiale U17 nel 2019. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, cercherà di fare il massimo per arrivare al baby fenomeno con i buoni rapporti tra i club. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona, rivale di sempre dei blancos.

Con il Santos, però, il club blaugrana non ha un ottimo rapporto dopo l’affare di Neymar Junior. Nelle ultime ore, come svelato sempre dal portale spagnolo “Don Balon”, Kaio Jorge ha trovato l’accordo con la Juventus con Cristiano Ronaldo da mediatore tra le parti. Per lui subito ci sarà un ruolo importante in prima squadra senza andare via in prestito. Il prescelto è Kaio Jorge che andrà a formare il reparto offensivo insieme ad Alvaro Morata, l’unico vero attaccante presente in rosa.

Un colpo a sorpresa con la Juventus sempre più protagonista indiscussa sul fronte calciomercato.