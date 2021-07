Il Milan è al lavoro per rinforzare le corsie difensive. Si complica Diogo Dalot, motivo per cui i rossoneri si guardano intorno a caccia di alternative. Spunta l’ex Inter

Il Milan aspetta a braccia aperte il rientro di Davide Calabria a destra, con tanto di adeguamento e nuovo contratto. A sinistra il padrone della corsia è indiscutibilmente Theo Hernandez, mentre Maldini e soci in vista della prossima stagione lavorano soprattutto sulle alternative. Servirà infatti allungare le rotazioni sulle corsie esterne di difesa, alla luce anche del rientro al Manchester United di Diogo Dalot per fine prestito. Il talentuoso portoghese ha fatto una buona impressione a Milanello, ma le operazioni di riscatto hanno subito una brusca frenata. Il club di Old Trafford continua a non aprire al prestito del giovane lusitano, motivo per cui il Milan ha deciso di guardarsi intorno a caccia di alternative valide e magari anche a buon mercato per Pioli. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, ostacoli sulla fascia: spunta l’ex Inter Cedric

Nella lista dei papabili per raccogliere l’eredità di Dalot come alternativa in fascia c’è anche il terzino del Real Madrid, Alvaro Odriozola, per il quale i rossoneri si stanno muovendo. Anche in questo caso si tratta di un affare complesso e non a buon mercato, mentre la giusta intuizione potrebbe arrivare dalla Premier League. Nello specifico per la Serie A potrebbe esserci una nuova chance per l’ex interista, Cedric Soares, laterale destro dell’Arsenal classe 1991 reduce da un’annata da assoluto comprimario e dunque ai margini del progetto ‘Gunners’.

Il 29enne portoghese potrebbe rappresentare un’alternativa low cost d’esperienza per il Milan, con i londinesi che potrebbero anche comodamente aprire ad una cessione in prestito visto il prezzo al ribasso dell’ex nerazzurro. Cedric dal canto suo, qualora Odriozola e Dalot non dovessero andare in porto, rappresenterebbe una vera e propria occasione al ribasso in grado peraltro, così come il più giovane connazionale, di giocare sia da terzino destro che sinistro, risultando così una doppia alternativa. Maldini pronto ad esplorare il piano C.