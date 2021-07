Le parole in conferenza stampa di José Mourinho che ha le idee chiare sul mercato: alla Roma serve un terzino

Durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato José Mourinho soffermandosi anche sul mercato: “Io parlo con Tiago (Pinto, ndr), con la priorità e con i dipendenti, non ho mai parlato con nessun giocatore. Dzeko? Non dico quello che faccio all’interno del club, non lo condividerò mai con i giornalisti. Se sarà capitano lo dirò prima al giocatore e al club. Aspetto Cristante a braccia aperte, mi fa piacere che Mancini lo tenga in grande considerazione“.

Prosegue Mourinho su Spinazzola: “La sua voglia di vivere è incredibile, mi dispiace per il suo infortunio. Quando è arrivato qui sembrava che non fosse successo nulla. Per molto tempo non sarà a disposizione, contiamo di puntare su Calafiori. Sarà in prima squadra, ma mi serve un terzino sinistro“. Il tecnico portoghese su Zaniolo: “Talento fantastico come altri nella squadra. Per farlo esprimere al massimo, dobbiamo trovargli l’habitat naturale. Dobbiamo coltivare un’idea di gioco che tutti i giocatori possano condividere“.