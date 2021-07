Calciomercato Juve: il club bianconero potrebbe dover dire addio ad importanti obiettivi in entrata, da Pogba a Vlahovic, in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo. Tutti i dettagli

Negli ultimi giorni di Euro 2020, con la finalissima in programma domenica sera tra Italia e Inghilterra, iniziano già a radunarsi le prime squadre di Serie A in vista della nuova stagione. Mercoledì prossimo toccherà alla Juventus di Massimiliano Allegri: inizierà tra pochi giorni il secondo ciclo del tecnico toscano sulla panchina bianconera. Il primo rebus della nuova stagione, ancora da risolvere, è legato al futuro di Cristiano Ronaldo. È ormai imminente l’incontro con il suo agente, Jorge Mendes, per definire il destino del portoghese. Una decisione che influenzerà inevitabilmente il calciomercato estivo del club bianconero. Ecco come cambieranno le strategie della Juve in caso di permanenza di CR7. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, permanenza Cristiano Ronaldo | Come cambiano le strategie

Il cinque volte Pallone d’Oro è in scadenza di contratto nel 2022 ed aperto anche ad una nuova avventura dopo il triennio bianconero. Tuttavia, le offerte latitano e nessuno dei club accostati all’ex Real Madrid, dal PSG al Manchester United, sembra intenzionato a concedere a CR7 il pesantissimo ingaggio percepito alla Juve (31 milioni di euro netti). Salgono così le quotazioni su una sua possibile permanenza a Torino anche nella prossima stagione. Un’eventualità che chiuderebbe definitivamente le porte a diversi, importantissimi, obiettivi della dirigenza in sede di calciomercato. È il caso ad esempio di Paul Pogba. Il ritorno del francese sarebbe infatti possibile solo con l’addio del portoghese. Ma anche Vlahovic, che la Fiorentina valuta circa 60 milioni di euro, e Gabriel Jesus, che sarebbe chiuso dal 36enne.

L’unico colpo ad effetto potrebbe dunque essere Locatelli, mentre in attacco la Juve sarebbe costretta a virare su una quarta punta a basso costo, come ad esempio Edin Dzeko. Tutto ruota al momento intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Staremo a vedere.