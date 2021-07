Uno dei sogni di mercato della Juventus è da tempo Antoine Griezmann: svolta e annuncio dalla Spagna, deciso il destino del gioiello francese

Il ritorno di Allegri in panchina, a due anni dall’addio, per tentare da subito un rilancio del progetto bianconero. La Juventus vuole ripartire alla grande e attestarsi come una delle protagoniste del calciomercato estivo. Non è un mistero che tra i sogni proibiti della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ via sia da mesi anche Antoine Griezmann, in scadenza nel 2024 con il Barcellona e reduce da una stagione tutt’altro che esaltante. L’ex Atletico vivrà un’estate caldissima, tra voci sull’addio e i diversi top club europei pronti ad accoglierlo in caso di addio al club catalano. Intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito TV’, il giornalista Alex Silvestre ha parlato del futuro di Antoine Griezmann che negli ultimi mesi è stato considerato tra i principali candidati per lasciare il club di Laporta e rimpolpare le casse del Barcellona. Tra i club interessati da tempo vi è anche la Juventus che, tuttavia, dovrà registrare un’importante frenata per l’eventuale assalto al gioiello francese.

Calciomercato, Juventus ‘gelata’: “Griezmann non è in vendita”

“Il Barcellona non ha comunicato nulla a Griezmann, non gli hanno detto che vogliono venderlo“, le parole di Silvestre che racconta dunque di un club blaugrana che non avrebbe più intenzione di cedere l’ex Atletico Madrid nelle prossime settimane.

Una doccia fredda per la ‘Vecchia Signora’ e non solo, con Griezmann che a questo punto potrebbe davvero rimanere in Catalogna l’anno prossimo. Il giocatore non sarebbe dunque in vendita: il campione francese può continuare a vestire la maglia del Barcellona anche nell’anno del Mondiale.

Brutte notizie dunque per la ‘Vecchia Signora’ che, dunque, potrebbe essere costretta a guardare altrove: il futuro di Griezmann ancora in Spagna, ancora al Barcellona.