Il calciomercato del Milan può passare ancora una volta dal lavoro di Jorge Mendes: il potente procuratore è in Italia

Il Milan è attento alle prossime operazioni di calciomercato che definiranno buona parte della strategia estiva del club di via Aldo Rossi. Maldini e Massara sono a caccia di colpi di spessore che possano far fare un salto di qualità alla rosa allenata da Stefano Pioli, in vista del tanto bramato ritorno in Champions League. In tal senso, a tenere banco in casa rossonera non sono solo le entrate ma anche le ipotetiche, ed illustri, cessioni. Con Jorge Mendes che è da poco sbarcato in Italia per i primi giorni giallorossi di Josè Mourinho, ad allacciare nuovi contatti con il potente procuratore lusitano potrebbe essere proprio il Milan. Tra i rossoneri è in particolare un nome ad essere finito tra i possibili partenti, in caso di importante offerta recapitata in via Aldo Rossi: si tratta di Rafael Leao.

Calciomercato Milan, ipotesi addio: intrigo con Mendes

L’attaccante portoghese, arrivato per poco meno di 30 milioni dal Lille nell’estate 2019, può salutare il ‘Diavolo’ dopo appena due stagioni. Un’annata tutt’altro che sfavillante quella del 22enne di Almada che nonostante la giovane età può lasciare la Serie A.

Il Milan ha intenzione di discuterne proprio con Mendes per capire i margini per l’addio ed eventualmente i club interessati a Leao. La valutazione di Maldini e Massara è vicina ai 30 milioni.

Per quella cifra, il divorzio tra Leao e il Milan è un’ipotesi assolutamente plausibile.