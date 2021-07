Italia Inghilterra: tifosi azzurri preoccupati per l”allenza’ tra il presidente della UEFA, Ceferin, e Boris Johnson. Le reazioni social

Cresce l’attesa per Italia–Inghilterra. Domenica sera, a Wembley, gli azzurri affronteranno i padroni di casa nella finalissima di Euro 2020. Ultimo atto del torneo che Kane e compagni hanno conquistato grazie ad un rigore dubbio che ha provocato diverse polemiche. I tifosi azzurri, in particolare, sono preoccupati per l”alleanza’ tra il presidente della UEFA, Ceferin, e il primo ministro britannico Boris Johnson. Ecco cosa sta succedendo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Italia Inghilterra, ‘alleanza’ Ceferin-Boris Johnson | Tifosi azzurri preoccupati sui social

In seguito alle forti pressioni di Johnson, infatti, i sei club inglesi che avevano aderito alla Superlega hanno subito rinunciato al progetto, salvando di fatto Ceferin. E i tifosi italiani non ci stanno: “Sta restituendo il favore per la Superlega“, si legge su Twitter. Ecco le reazioni social e i tweet più significativi raccolti da Calciomercatonews.com. Italia-Inghilterra si infiamma.

È destino che #Euro2020 sarà vinto dall’#Inghilterra. Finale a #Wembley nonostante la variante Delta dilagante. Le sei sorelle della #Superlega che si sono ritirate. Chissà cosa avrà promesso #Ceferin a #Johnson… Spiace solo che a farne le spese sarà l’#Italia di #Mancini. — Ross (@kingross0) July 7, 2021

6 minuti di recupero e ne fanno 7..con 2 palloni in campo e vicini gli regalano un rigore che se fosse capitato a noi lo avrebbero fatto vedere per anni..stadio quasi solo inglese..Johnson con Ceferin sta passando alla cassa per la superlega..@ColpogobboYtube@mike_fusco — roberto manzini (@robman1976) July 7, 2021

Comunque il fatto che la finale sia in casa della finalista Inghilterra conferma ancora una volta l’inadeguatezza dei vertici della Uefa. Ceferin doveva solo ricambiare il favore a Johnson #ENGDEN — bae (@materialgirlye) July 7, 2021

Boris Johnson /ceferin accoppiata vincente — adelfio (@adelfio123) July 7, 2021

Diciamo che ceferin ha apparecchiato bene la tavola per il suo amico Johnson……europeo in casa e arbitro accomodante. — Gian1972 (@Gian19721) July 8, 2021