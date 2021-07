Napoli-Roma, schermaglie su Spalletti | "Antipatico!"

Le parole di Luciano Spalletti sulla serie tv di Francesco Totti hanno generato molta discussione: stoccata all’allenatore del Napoli

Ieri il Napoli ha ufficialmente presentato Luciano Spalletti, che ha tenuto una conferenza stampa dove ha toccato vari temi. Non solo il rinnovo di Lorenzo Insigne, il tecnico partenopeo ha parlato anche di Francesco Totti e soprattutto della serie tv che si è incentrata sull’ultima parte di carriera dell’ex capitano della Roma. Spalletti non le ha mandate a dire: “Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, io vi posso assicurare che c’erano contenuti anche su di lui. Mi dispiace che abbia avuto delle critiche e che non abbia avuto un grande successo. Se me lo avessero detto, ce l’avevo un paio di scene per fargli fare il pieno. Erano facili, bastavano quelle. Poi si completava quello che era l’audience“.

Napoli, stoccata a Spalletti sull’argomento Totti

A tal proposito, è intervenuto il giornalista Furio Focolari ai microfoni di ‘Radio Radio‘: “Si parla solo di Totti, ma ai napoletani non interessa nulla di Totti. Poi è chiaro che se gli fate la domanda… Che doveva dire Spalletti? Lo conosciamo, è un ‘un antipatico’, e anche a me è un antipatico. Ma è un allenatore del Napoli e non dovrebbe parlare della Roma, ma se gli viene fatta la domanda su Totti…“. Parole che mettono in evidenza il carattere, a detta di alcuni, un po’ spigoloso dell’allenatore partenopeo. Una frecciatina all’ex capitano della Roma che ha fatto discutere.