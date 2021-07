Un incontro a casa del tecnico toscano per definire le strategie di calciomercato: ecco i piani della Juventus, deciso il futuro di Dybala e non solo

Un summit in quel di Livorno, a casa di Massimiliano Allegri, per definire la strategia bianconera in vista dell’ultimo mese di calciomercato estivo. Questo, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino ‘Tuttosport’, è quanto accaduto nelle scorse ore. L’ad Arrivabene ed il dg Cherubini hanno incontrato Allegri, con il quale si è inevitabilmente parlato sia di entrate che di uscite. L’allenatore toscano ha le idee chiarissime per quanto riguarda l’assetto bianconero e la rosa che vorrà a disposizione nel corso della stagione. Allegri intende assolutamente ripartire da Paulo Dybala: l’argentino è in scadenza l’anno prossimo e l’allenatore spinge per il rinnovo dell’ex Palermo. Un discorso diverso riguarda invece Cristiano Ronaldo di cui ancora non è stata definita la decisione per il futuro: diverse le voci sull’asso portoghese che, attualmente in vacanza dopo l’Europeo, tornerà a Torino in ritardo rispetto ai compagni. Rodrigo Bentancur, invece, rischia di essere messo in discussione. L’uruguagio, in scadenza nel 2024, viene visto solo nel ruolo di mezzala da Allegri. La concorrenza di Rabiot e quella probabile di Locatelli (dopo l’Europeo l’assalto definitivo all’ex Milan) possono spingere Bentancur lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala e Bentancur: in quattro in vendita

Sono quattro, poi, i nomi che in caso di offerta lasceranno sicuramente la Juventus. Da Demiral che, per 40 milioni, può dire addio alla ‘Vecchia Signora’ fino a quelli che vengono considerati dei veri e propri esuberi. In primis De Sciglio: dopo il prestito in Francia, il terzino è destinato a salutare.

Tra i cedibili anche Daniele Rugani che, dopo aver vestito la maglia del Cagliari, molto difficilmente rimarrà nella Torino bianconera. Dopo le polemiche delle ultime settimane con le discutibili dichiarazioni, a dire addio sarà con ogni probabilità anche Aaron Ramsey.

Una linea, dunque, già tracciata quella da Massimiliano Allegri, Arrivabene e Cherubini: il summit delle scorse ore per dare un volto, definitivo, alla Juventus 2021/22.