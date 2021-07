La Juventus ha deciso di puntare sul calciatore ancora impegnato ad Euro 2020: dopo la finale previsto l’incontro e la firma con la benedizione di Allegri

Le attenzioni ora sono rivolte tutte alla finale. C’è Italia-Inghilterra da giocare ed Euro2020 da conquistare, poi sarà il momento di pensare al futuro. Lo faranno diversi azzurri che dovranno decidere il proprio destino per la prossima stagione. Da Sirigu a Locatelli, passando però dal capitano Giorgio Chiellini. L’esperto difensore sulla carta è svincolato ma il suo destino pare essere già segnato. Il calciatore, infatti, la settimana prossima incontrerà la Juventus e Massimiliano Allegri. L’allenatore vuole puntare ancora su di lui ed è per questo che si discuterà di rinnovo. La fumata bianca è altamente possibile, anche se non tutto è già stato deciso.

Calciomercato Juventus, rinnovo per Chiellini: c’è distanza



Come ammesso dallo stesso agente di Chiellini, infatti, c’è ancora qualche dettaglio da mettere apposto prima di firmare il rinnovo del difensore con la Juventus. Un rinnovo che sarà di un solo anno con cifre riviste a ribasso rispetto ai 3,5 milioni percepiti nell’ultima stagione.

Il capitano dell’Italia e dei bianconeri potrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2022 con ingaggio da circa due milioni di euro più bonus.