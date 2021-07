Juventus, quanto vale Federico Chiesa | Pirlo aveva ragione

Cresce il valore di Federico Chiesa grazie a una splendida stagione giocata con l Juventus di Andrea Pirlo

Federico Chiesa dopo la Juventus si è preso anche l’Italia. I gol contro l’Austria e la Spagna resteranno scolpiti nella sua mente per sempre, e il club bianconero si gode il proprio gioiellino. Arrivato dalla Fiorentina per 10 milioni di euro di prestito, con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più 10 di eventuali bonus, oggi il suo valore è aumentato. Complice soprattutto il rendimento dell’ultima stagione, con 15 gol e 11 assist in 46 presenze in tutte le competizioni. Con Pirlo è diventato un titolare inamovibile dei bianconeri e i meriti dell’ex allenatore bianconero sono tanti.

Juventus, cresciuto il valore di Chiesa grazie a Pirlo

Pirlo in parecchie occasioni ha avuto parole di elogio per Chiesa: “Ha delle qualità impressionanti, deve solo convincersi di quello che fa. In Italia è unico, in Europa pochi sono come lui. Deve coltivare la voglia di essere uno dei migliori“. Anche l’esterno offensivo della nazionale italiana ha avuto parole al miele per il suo ex allenatore: “Ho imparato molto con Pirlo, mi ha dato fiducia“. Ad oggi, il valore di Chiesa si aggira intorno agli 80 milioni. E Allegri inizia a sfregarsi le mani per la prossima stagione.