Calciomercato, Juventus tagliata fuori | Sfumano Griezmann e Saul

La Juventus ha da tempo messo gli occhi su Antoine Griezmann e Saul Niguez, ma lo scambio taglia fuori i bianconeri

La Juventus cerca dei calciatori in grado di cambiare il volto della squadra, per rilanciarsi nella lotta allo scudetto con Massimiliano Allegri seduto in panchina. Le occasioni di mercato ci sono e ci saranno, ma bisognerà valutare anche che intenzioni ha la concorrenza. In questo senso, si è parlato molto del futuro di Antoine Griezmann, attualmente al Barcellona e non sicuro della permanenza. La Juve è interessata, ma si tratta di un colpo complicato da mandare in porto, anche perché il Barça potrebbe approfittare per utilizzarlo come pedina di scambio.

Juventus, Griezmann e Saul restano in Spagna

Un altro dei giocatori nella lista della dirigenza della Juventus è Saul Niguez. Prodotto del settore giovanile dell’Atletico Madrid, ha i Colchoneros ‘nel sangue’ e lo ha dimostrato firmando un contratto fino al 2026. Ma le cose, nel calcio, cambiano da un momento all’altro. E infatti, secondo il ‘Mundo Deportivo‘, Barcellona e Atletico stanno valutando la possibilità di uno scambio Griezmann-Saul. Una situazione che favorirebbe entrambi i club, eccetto la Juventus.

La Juventus, con quest’operazione, vedrebbe sfumare i due obiettivi per centrocampo e attacco. E Barça e Atletico approfitterebbero per portare vantaggi alle rispettive squadre. Il tempo di Griezmann in Catalogna è arrivato alla conclusione, anche per le direttive di Koeman. E Saul è desideroso di provare una nuova esperienza.