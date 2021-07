La Juventus tiene ancora in sospeso la situazione contrattuale di Bernardeschi: Raiola mette pressione ai bianconeri

Non solo le questioni legate a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la Juventus deve risolvere anche la questione legata la futuro di Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco ex Fiorentina, impegnato con gli azzurri a Euro2020, ha un contratto con i bianconeri fino al 2022. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ c’è ancora distanza tra le parti per il rinnovo, anche se il giocatore della Nazionale vorrebbe proseguire alla Juventus, convinto dal ritorno di Massimiliano Allegri che spesso ha saputo esaltarlo. La società, però, è intenzionata a cederlo in questa sessione di mercato, non solo per fare cassa ma anche per evitare di perderlo a costo zero tra un anno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, vertice da Allegri | Svolta Dybala: poker di cessioni!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, scambio tra top player | Juventus tagliata fuori!

Calciomercato Juventus, Raiola non fa sconti su Bernardeschi

L’agente di Bernardeschi, Mino Raiola, non intende fare sconti alla Juventus in merito all’ingaggio del suo assistito. Sarà decisivo il prossimo incontro tra le parti per decidere il destino del classe ’94. La ‘Vecchia Signora’ sembra, però, intenzionata a inserire Bernardeschi all’interno di uno scambio in Serie A, visto l’interesse di diverse squadre per lui.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, suggestione Griezmann | Annuncio dalla Spagna

Raiola punta ad un rinnovo alle stesse condizioni per Bernardeschi ma non sarà semplice convincere la Juventus che potrebbe riuscire ad ottenere un buon bottino dalla sua cessione.