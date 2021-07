Calciomercato, Icardi e l'indizio da Wanda | Arriva il 'tradimento'

Il futuro di Mauro Icardi resta in bilico sul calciomercato. L’attaccante, che ha un forte passato legato all’Inter, è al centro di un indizio in ottica Milan: le ultime novità sul suo futuro

Il nome di Mauro Icardi scalda puntualmente e inevitabilmente il calciomercato. L’attaccante argentino, infatti, ha rappresentato un vero e proprio simbolo, oltre che il capitano dell’Inter alcune stagioni fa. Poi un addio burrascoso e il passaggio al PSG. In Francia, però, l’argentino non è riuscito a garantire la continuità di rendimento auspicata e molto spesso non è riuscito a ricoprire il ruolo di titolare fisso al centro dell’attacco.

Il futuro di Icardi è quindi un rebus costante e gli accostamenti ai maggiori club italiani torna puntuale. Si parla della Juventus, anche nell’ottica di un possibile scambio con Cristiano Ronaldo o semplicemente di un addio del portoghese. Occhio, però, anche alla pista Milan che potrebbe tentare di affondare il colpo e affiancarlo a Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato, futuro Icardi: indizio in ottica Milan direttamente da Wanda

Negli ultimi anni, prima dell’addio doloroso e fragoroso ai nerazzurri, abbiamo visto in diverse occasioni Icardi e la sua famiglia tingersi totalmente di nerazzurro. Sarà per questo che ora fa un certo effetto vedere i figli di Maurito totalmente rossoneri. Infatti, Valentino, Constantino e Benedicto saranno al Camp estivo organizzato dal Milan. Wanda Nara ha pubblicato l’evento tra le sue stories di Instagram: “La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto”, scrive la showgirl.