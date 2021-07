Fabio Paratici tenta l’assalto a Franck Kessié ma deve valutare la sua situazione contrattuale con il Milan

Il Milan, dopo gli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, potrebbe perdere un altro pezzo grosso della sua rosa, uno di quelli che ha rappresentato la rinascita rossonera. Si tratta di Franck Kessiè, che la scorsa stagione è riuscito a segnare 14 gol tra campionato e coppe. Per Pioli rappresenta il perno del centrocampo ma dopo la grande stagione disputata, tanti club hanno messo gli occhi su di lui, in particolare sembra essere sulle sue tracce il Tottenham.

Calciomercato Milan, Paratici ci prova per Kessiè

Il club del nord di Londra è in pressing sul centrocampista ivoriano grazie alle conoscenze di Fabio Paratici, neo direttore sportivo degli Spurs, che conosce da vicino Kessié e potrebbe riuscire a convincerlo a trasferirsi in Premier League giocando una carta piuttosto interessante per il Milan.

Paratici potrebbe inserire nella trattativa il cartellino dell’ivoriano classe ’92, Serge Aurier. Il Milan è a caccia di un terzino e un giocatore dell’esperienza di Aurier potrebbe rappresentare un colpo importante, sopratutto in vista del ritorno in Champions League. Il Tottenham aggiungerebbe anche una parte cash per arrivare alla cifra di 60 milioni richiesta dal Milan per l’ex Atalanta ma l’accelerata arriverebbe solo se il giocatore decidesse di non rinnovare con i rossoneri. Paratici programma il grande colpo di fine mercato che rappresenterebbe la grande beffa per il Milan.