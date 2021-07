Il top player potrebbe tornare in Serie A dopo una stagione non all’altezza delle sue qualità: sorpasso alla Juventus, può arrivare di nuovo in Italia

Le big d’Italia continuano a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per arrivare ai migliori calciatori in circolazione. La Juventus vorrebbe regalare i primi colpi in entrata a Massimiliano Allegri, che ha accettato nuovamente il progetto bianconero dopo gli anni deludenti a Torino. Sul taccuino della dirigenza ci sarebbe sempre il nome di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco del Barcellona, che non ha vissuto una stagione esaltante sotto la gestione di Koeman.

Calciomercato, Pjanic si è offerto la Roma: le ultime

Come svelat dall’edizione odierna de “Il Tempo” lo stesso giocatore bosniaco si sarebbe offerto alla Roma. Pjanic è stato inserito nella ‘lista gratuita’ della squadra spagnola e potrebbe così tornare protagonista in maglia giallorossa. In questi giorni è in vacanza insieme all’ex compagno Marco Borriello con i due che si stanno divertendo alla grande tra scherzi e balli. Il suo futuro resta ancora in bilico con la possibilità di vederlo nuovamente in Serie A. Con lo stesso Allegri il rapporto è davvero buono, ma la Juventus potrebbe pensare ad un profilo più giovane.

Lo stesso centrocampista bosniaco è sempre pronto ad accettare una nuova avventura in vista della prossima stagione. Pjanic vorrebbe trovare il sorriso dopo un anno vissuto in panchina con la casacca del Barcellona. Con Koeman non c’è stato mai feeling.

La Roma continua a programmare la prossima stagione insieme a José Mourinho, che vuole riportare la compagine giallorossa nei piani alti della classifica di Serie A. Pjanic si è offerto nuovamente in Serie A con il suo futuro che sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni dopo le meritate vacanze.