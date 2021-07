Occhi in casa Roma. Due top club alla finestra per il gioiello, Mourinho trema: ecco la posizione della società giallorossa per l’attuale sessione di calciomercato

La Roma ha cominciato una nuova era. Josè Mourinho ha tutta l’intenzione di rilanciare il progetto giallorosso durante il calciomercato estivo e, dopo il deludente settimo posto, lo ‘Special One’ lavora senza sosta alla rosa del 2021/22. In tal senso, oltre ai diversi nomi in entrata (Rui Patricio salvo sorprese difenderà i pali dei capitolini) per quanto riguarda le uscite, sono numerosi i profili che non rientrano nei piani di Mourinho. Vi rientra sicuramente Leonardo Spinazzola che, nonostante il gravissimo infortunio nel match contro il Belgio, ha convinto un pò tutti ed è finito nel mirino di due top club europei. Resta alla finestra il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con Spinazzola che rientrerà tra diversi mesi: nonostante ciò, l’ex Juventus è tra i candidati per la corsia mancina dei ‘Blancos’. Oltre al Real Madrid, però, anche il Chelsea guarda con grande interesse al laterale 28enne che è in scadenza nel giugno 2024 con la Roma.

Calciomercato Roma, Chelsea e Real su Spinazzola: cifre e dettagli

La posizione della società di Friedkin è, però, più che chiara. Spinazzola non si muove ed è considerato uno dei cardini della Roma del futuro, a maggior ragione dopo lo straordinario Europeo interrotto dal brutto infortunio.

Attualmente il terzino guadagna 3 milioni di euro netti a stagione, con i giallorossi che valuterebbero la cessione di Spinazzola per una cifrea non inferiore ai 30-35 milioni di euro.

Il terzino giallorosso è reduce da 39 presenze con 2 reti e 8 assist vincenti: Real e Chelsea alla finestra, Mourinho rischia di perdere Spinazzola.