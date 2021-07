La conferenza stampa di Roberto Mancini alla vigilia della finale di Euro2020 di domani sera

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Euro2020 che vedrà l’Italia contro l’Inghilterra a Wembley domani sera alle ore 21:00. Ecco le parole del CT: “Non sono agitato, magari domani lo sarò. È una partita diversa rispetto a quella inaugurale contro la Turchia, quella era la prima e c’era agitazione ma questa è una finale. BRAVEHEART? vignetta simpatica ma credo che dovremo soltanto giocare la nostra partita sapendo di poter fare una grande gara. Il nostro unico pensiero dovrà essere questo, infondo è una partita di calcio”. In merito agli avversari Mancini ha detto: “L’Inghilterra è forte, ma anche noi lo siamo. Sterling è migliorato molto, è velocissimo ma non è l’unico, oltre a lui ci sono Kane e altri, sono tutti bravi e con grandi qualità. Sarà una partita difficile per tante motivazioni, ai miei ragazzi chiedo serenità. Domani finirà l’Europeo, ci sono ancora novanta minuti per divertirsi”.

“Come Bearzot? Spero che la data possa essere importante per la seconda volta per noi italiani. C’è passione per il calcio sia in Italia sia in Inghilterra. Loro hanno sempre avuto ottime squadre, gli è mancata un po’ di fortuna in questi 55 anni senza trofei”. Sulla presenza dei tifosi a Wembley ha detto: “Saremo in minoranza ma speriamo di ascoltare i nostri tifosi alla fine. Durante la partita penseremo a costruire bene il gioco”.

Italia-Inghilterra, Mancini: “E’ uno dei momenti più importanti della mia carriera”

“Sono stati giorni belli e positivi sin dall’inizio. Sono felice del lavoro che hanno fatto tutti i miei calciatori, fino a oggi hanno dato più del 110%, altrimenti non saremmo arrivati in finale. La mia è una Nazionale divertente e sostanziosa. Ci sono state partite difficilissime, nulla è mai stato scontato. È stato un tragitto pieno di difficoltà e fatica, spero che la mia squadra possa divertirsi per novanta minuti e poi godersi le meritate vacanze”.

Inoltre Mancini si è anche espresso nuovamente sulla semifinale contro la Spagna: “La Spagna è stata brava perché ha tenuto palla e ci ha limitato. Ma noi non cambieremo la nostra identità, nemmeno contro l’Inghilterra. È uno dei momenti più importanti della mia carriera. Ho avuto la possibilità di giocare in Nazionale, ma non siamo riusciti a vincere né in Under 21 né il Mondiale. Sarà un momento importante per me, rappresenteremo un Paese intero. Spero di ricevere domani quello che non ho ricevuto nella carriera di calciatore”.