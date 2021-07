La Lazio si appresta a intraprendere la nuova stagione senza Luis Alberto: il centrocampista spagnolo non va in ritiro, ma…

La Lazio questa mattina ha diramato l’elenco dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore. La notizia più clamorosa è l’assenza di Luis Alberto, che già non si era presentato al raduno per le visite mediche. Del centrocampista spagnolo si parla molto in ottica Juventus. Di seguito, l’elenco ufficiale di Maurizio Sarri: