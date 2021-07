Calciomercato Juventus, pressing per Chiesa | Suggestione da Liverpool

La Juventus dovrà resistere agli attacchi per Federico Chiesa sul calciomercato nel prossimo futuro. Indizio importante e prospettive per il futuro dell’esterno d’attacco

La Juventus lavora sul calciomercato alla ricerca di profili adatti per rinforzare la rosa. I bianconeri, però, dovranno resistere anche agli assalti per i maggiori big in rosa. Attenzione, infatti, a Federico Chiesa. L’ex Fiorentina sta dimostrando tutte le sue qualità con la maglia dell’Italia a Euro 2020. Ha conquistato un posto da titolare, scalando tutte le gerarchie anche nella rosa di Roberto Mancini e segnando alcuni gol assolutamente decisivi per il percorso degli azzurri.

Chiesa si configura, quindi, sempre di più come un elemento rilevante sia in Serie A che a livello internazionale. Di certo, le sue prestazioni non sono passate inosservate ai maggiori club europei e alcuni di questi potrebbero andare all’assalto del calciatore nelle prossime settimane. Tra questi c’è sicuramente il Liverpool che guarda con grande interesse alle prestazioni dell’esterno d’attacco. Interessa non poco ai Reds che potrebbero trovare nel calciatore italiano l’innesto ideale per il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, il Liverpool punta Chiesa: la reazione dei tifosi

Il nome di Federico Chiesa potrebbe scaldare il mercato e in particolare i tifosi del Liverpool sarebbero assolutamente felici dell’approdo dell’esterno d’attacco in Inghilterra. L’attaccante si integrerebbe al meglio nello stile di gioco dei Reds e Jurgen Klopp esalterebbe le sue qualità. Allo stesso tempo, bisogna sottolineare che la Juventus ritiene incedibile il calciatore e al momento si tratta di rumors senza una trattativa concreta. Di seguito, intanto, vi riportiamo alcuni tweet che dimostrano quanto il calciatore piacerebbe ai tifosi Reds.

Chiesa wouldn’t look out of place in Liverpool red — Noor Patterson (@NoorPatty) July 6, 2021