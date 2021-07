Calciomercato Juventus, che incrocio per il terzino destro: effetto domino con Napoli e Totthenam, occhio al possibile scenario

Nessuna conferenza stampa di presentazione, Massimiliano Allegri tira le fila della sua ritrovata Juventus nel silenzio. I bianconeri dovranno rinforzare e rivitalizzare una rosa che, lo scorso anno, rischiava di non centrare persino l’obiettivo Champions League. E che, adesso, vuole tornare in auge nell’Olimpo del calcio italiano e (soprattutto) quello europeo. Per farlo, la Vecchia Signora avrà bisogno di lavorare sul mercato e portare a termine una campagna rinforzi di valore.

Oltre al centrocampo (dove la Juventus continua ad inseguire Manuel Locatelli), i bianconeri sanno bene di dover rinforzare il reparto terzini. In particolare sulla destra, con un profilo che magari sappia giocare anche sulla sinistra e conosca bene il campionato italiano. Un profilo che potrebbe corrispondere al nome di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli e della Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato Juventus, che incrocio con Napoli e Tottenham: domino terzini

L’ex giocatore di Empoli e Matera (valutato 25 milioni di euro) è una delle più grande rivelazioni dell’ultimo Europeo: Allegri lo avrebbe indicato come uno dei principali rinforzi da aggiungere al proprio organico. D’altronde, il bianconero Danilo (valutato 20 milioni di euro) appare in uscita, col Tottenham che potrebbe fare sul serio per l’ex terzino di Real Madrid e Manchester City.

Lo stesso Tottenham che, a sua volta, potrebbe salutare Serge Aurier, terzino che rischierebbe di finire nell’orbita Napoli in caso di addio (difficile) di Giovanni Di Lorenzo. D’altronde, il terzino toscano ha appena esteso il proprio contratto con gli azzurri e viene considerato incedibile dal tecnico Luciano Spalletti.