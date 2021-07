Harry Kane ed il Tottenham pronti a dirsi addio: retroscena e clamorosa proposta di scambio due per uno, il tentativo di Paratici

Uno dei nomi destinati ad infiammare il calciomercato estivo è sicuramente quello di Harry Kane. In attesa di scendere in campo questa sera per la finale di Euro 2020 contro l’Italia di Mancini, secondo ‘Footballinsider247.com’ il club in pole position per il forte attaccante inglese è il Manchester United. Il nuovo tecnico degli ‘Spurs’ Nuno Espirito Santo ha posto in cima alla sua personale lista per rimpiazzare Kane, in una sessione estiva che vedrà diversi cambiamenti alla rosa del Tottenham, l’attaccante Jesse Lingard. Il 28enne dopo sei mesi in prestito al West Ham può approdare al Tottenham, come una delle due contropartite che permetterebbero il trasferimento di Kane all’Old Trafford. Una situazione che lascerebbe a mani vuote la Juventus che, tuttavia, è stata molto vicina all’acquisto del centravanti inglese. Il neo dg degli ‘Spurs’, l’ex bianconero Fabio Paratici, avrebbe valutato un maxi scambio con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, scambio per Kane: c’è il sorpasso

Sul piatto la richiesta di due big di Allegri per portare Kane a Torino. Da un lato Paulo Dybala, in scadenza l’anno prossimo e valutato circa 50 milioni. Dall’altro il cartellino di Rodrigo Bentancur, la cui valutazione si aggira intorno ai 40 milioni e che piace agli ‘Spurs’.

La richiesta del Tottenham, inoltre, di un conguaglio cash di 60 milioni per una valutazione complessiva di 150 milioni. Proposta rispedita al mittente, nonostante la Juventus segua il centravanti della nazionale inglese ormai da mesi: il futuro di Kane sarà con ogni probabilità a Manchester, sponda United.

Nell’ultima stagione Kane ha messo a segno ben 33 reti, con 17 assist vincenti in 49 presenze complessive tra Premier League e coppe.