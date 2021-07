Italia-Inghilterra, gol lampo di Shaw e sui social spunta un ‘presagio funesto’ con protagonista il ct Mancini, scontento della prestazione dei suoi

La finale di ‘Euro 2020’ tra Italia ed Inghilterra regala emozioni sin dalle prime battute. In un ‘Wembley’ tutto esaurito – nei limiti consentiti dalle normative Covid – gli Azzurri si lasciano sorprendere dopo pochi minuti e passano in svantaggio con il gol Shaw. Un’azione repentina degli uomini di Southgate, con Trippier che ha trovato il compagno tutto solo sul palo lontano, bravo poi a battere Donnarumma con un tiro al volo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho disegna lo scambio | I dettagli

Delusione tra gli ‘Azzurri’ e – in prima persona – per Roberto Mancini – apparso visibilmente scontento nel primo tempo per la prestazione dei suoi ragazzi. La linea difensiva si è mossa male in azione del gol e la squadra non è riuscita a reagire nel gioco e nel carattere al gol di Shaw.

Ciuffo di Mancini mosciarello, presagi funesti — ⚡BrigitteBrioche (@brigittebordot) July 11, 2021

Italia-Inghilterra, il dettaglio su Mancini

Eppure c’è un presagio ‘funesto’ che aveva fatto intuire un inizio difficile: sui social, infatti, c’è chi evidenzia che nella serata di Wembley il ‘ciuffo’ ribelle di mister Roberto Mancini sia apparso più moscio del solito. A Immobile e compagni il compito di raddrizzare le sorti di un match tutt’altro che semplice.