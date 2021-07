Italia-Inghilterra sta per iniziare: è arrivata la comunicazione sulle formazioni ufficiali che i due tecnici hanno scelto per la finale di Euro 2020. Di seguito i dettagli

Italia-Inghilterra è sempre più vicina e le due Nazionali sono pronte a sfidarsi per portare a casa l’ambitissima coppa. Wembley ospita la super sfida e gli azzurri vogliono farsi trovare pronti per il grande evento. Proprio negli ultimissimi minuti sono arrivate anche le formazioni ufficiali delle due squadre in vista della partita di questa sera. Eccole di seguito:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Mount, Shaw; Sterling, Kane. All. Southgate