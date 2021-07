Bonucci ‘scherza’ l’Inghilterra: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!”

Bonucci, messaggio all’Inghilterra dopo il trionfo a Wembley: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”

“It’s coming Rome“. È uno dei cori intonati da Bonucci, insieme a Jorginho, nello spogliatoio di Wembley dopo il trionfo ad Euro 2020. Il difensore azzurro, autore del gol del pareggio e di uno dei rigori decisivi, è stato tra i più scatenati nei festeggiamenti. A ‘Rai Sport’, il centrale della Juve ha parlato così nel post partita: “È un sogno che si avvera, un grande gruppo, abbiamo iniziato a crederci dalla Sardegna. Mano a mano abbiamo acquisito sicurezza. Stasera siamo diventati leggenda. Stiamo vedendo 58mila persone che se ne vanno via…. l’Inghilterra è una grande Nazionale. I tifosi ci sono rimasti male, ma l’Italia gli ha dato una lezione. Quello che succedeva intorno quando abbiamo fatto il riscaldamento era solo contorno, ci siamo detti questo mentre ci fischiavano”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Bonucci a Wembley: il messaggio all’Inghilterra dopo la vittoria di Euro 2020

Dai fischi durante l’inno allo stadio svuotato per la premiazione degli azzurri: i tifosi inglesi non hanno di certo mostrato sportività a Wembley, così come i giocatori che si sono sfilati la medaglia d’argento. Un clima ammutolito dall’Italia e dai festeggiamenti di Bonucci e compagni. Dopo il fischio finale il difensore ha ‘scherzato’ l’Inghilterra. Le telecamere hanno infatti colto una battuta di Bonucci, che si è rivolto agli inglesi ripetendo: “Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una battuta figlia anche del comportamento dei tifosi inglesi e del clima bollente a Wembley, del tutto scherzosa e non offensiva. Perché il verdetto di ieri sera è proprio questo: “Ne dovranno mangiare ancora di pastasciutta”.