Rodrigo De Paul lascia l’Udinese e approda alla corte di Simeone all’Atletico Madrid: lo rende noto ufficialmente il club spagnolo

Ora è ufficiale: termina la telenovela De Paul. Il centrocampista argentino lascia l’Udinese e il campionato italiano per trasferirsi all’Atletico Madrid di Simeone nella Liga spagnola. I ‘Colchoneros’ sono riusciti a battere la concorrenza di varie big del panorama calcistico europeo. Sul calciatore c’era anche l’interesse di grandi compagini in Serie A – Milan in particolare -, ma alla fine a spuntarla sono i biancorossi. L’Atletico ha reso noto l’arrivo del classe ’94 tramite un annuncio sul proprio profilo Twitter.

Di seguito il tweet dell’Atletico Madrid.