Calciomercato Inter, Emerson per Inzaghi | "Terzino ideale!"

All’Inter serve un terzino sinistro per permettere a Inzaghi di rinforzare le fasce: occhio al colpo Emerson Palmieri

L’Inter è alla ricerca di un terzino sinistro già dalla scorsa stagione, quando Conte ha affrontato un intero campionato con giocatori come Darmian, Young e Perisic che si sono alternati sulla corsia. Anche la forza del modo di giocare di Inzaghi è incentrata sugli esterni di centrocampo. C’è stata la cessione di Hakimi e dunque almeno un giocatore importante sulle fasce andrebbe acquistato, per evitare un ridimensionamento troppo esagerato. Uno dei profili valutati è Emerson Palmieri, laureatosi Campione d’Europa con la maglia dell’Italia ieri sera, dopo aver battuto l’Inghilterra ai calci di rigore.

Inter, Altobelli ‘consiglia’ Emerson

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Sport‘: “Emerson è il laterale ideale a sinistra per l’Inter e Inzaghi“. Una sorta di ‘benedizione’ dell’ex centravanti nerazzurro, che vede l’italobrasiliano adatto al gioco del nuovo allenatore dell’Inter. Emerson, infatti, offre sempre una soluzione in più in fase offensiva e negli ultimi match sta migliorando molto anche in fase difensiva. L’ideale per un allenatore che gioca col centrocampo a cinque. Va trovato l’accordo con il Chelsea, anche se il giocatore è in scadenza 2022 e vorrebbe tornare in Serie A.