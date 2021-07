Calciomercato Inter, arriva la rescissione del contratto di Joao Mario: ecco l’annuncio ufficiale del club nerazzurro

Arriva un altro addio in casa Inter. Il club nerazzurro ha da poco portato a termine la dolorosa – quanto necessaria – trattativa, che ha portato Achraf Hakimi al PSG. Ora è Joao Mario a dare i saluti: il brasiliano, che ha passato la scorsa stagione in prestito allo Sporting Club De Portugal, non rientrava più nel progetto tecnico e le parti hanno trovato l’accordo per la rescissione del contratto. Ecco il comunicato ufficiale reso noto dalla ‘Beneamata’: “FC Internazionale comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club”.