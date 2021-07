Il Milan cerca rinforzi e guarda con interesse in casa Barcellona: l’obiettivo però viene soffiato dal club francese

La prossima stagione per il Milan sarà l’ennesima in cui alzare ulteriormente l’asticella. Infatti dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League, i rossoneri dovranno aumentare il proprio livello per migliorare in Serie A ma soprattutto per fare bene nella massima competizione europea. Per fare in modo che questo accada la società milanista sta pianificando i primi colpi della sessione estiva di calciomercato. Nel mirino del Milan continua a esserci Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona che sembrerebbe essere in uscita dal club blaugrana.

In questa stagione infatti il brasiliano ha trovato poco spazio nella rosa di Koeman, disputando solamente 14 partite e mettendo a segno 3 gol. Certamente complice di questi numeri è stato l’infortunio al menisco dello scorso dicembre che lo ha portato a chiudere molto in anticipo la stagione, ma comunque Coutinho sembrerebbe non rientrare nei piani del Barcellona. Sulle sue tracce però non ci sarebbe solamente il Milan, ma anche un club francese che potrebbe beffare i rossoneri.

Calciomercato Milan, Coutinho si allontana: si inserisce il Marsiglia

Il Milan punta in alto per rinforzare la propria rosa e mette nel mirino Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona che sembrerebbe indirizzato verso l’addio al club. Nel frattempo però le sirene per il brasiliano arrivano soprattutto dalla Francia, dove a inserirsi sembrerebbe essere il Marsiglia.

Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, il giornalista Thibaud Vezirian, ha annunciato che Coutinho lascerà il Barcellona per 10 milioni di euro, con ingaggio ridotto a 6 milioni e la sua destinazione potrebbe essere proprio Marsiglia. Qualche giorno dopo su YouTube ha ribadito il concetto dicendo che il fatto che ci sia il Marsiglia nella trattativa non è una cosa falsa. Dunque il futuro dell’ex Liverpool e Inter potrebbe questa volta spostarsi in Francia, facendo saltare anche i piani del Milan che lo aveva messo nel mirino da tempo.