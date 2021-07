Il Milan si prepara ad aggiungere alla rosa un altro terzino sinistro: accordo ad un passo col Monaco

Il Milan si appresta a chiudere il colpo in difesa. E’ in arrivo il vice Theo Hernandez dal Monaco: si tratta di Fodè Ballo-Touré, terzino sinistro francese, naturalizzato senegalese classe ’97. A riportarlo è la ‘Gazzetta dello Sport’ che da per quasi ufficiale il nuovo colpo per i rossoneri. Sono in corso i lavori tra Milan e Monaco per definire gli ultimi dettagli dell’accordo in merito alle cifre e alla formula del trasferimento. Considerato dalla società rossonera il sostituto ideale di Theo per caratteristiche, in quanto predilige la fase offensiva e ha un fisico piuttosto possente.

Calciomercato Milan, accordo ad un passo per Ballo-Touré

E’ cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, fino ad esplodere con la maglia del Lille tra il 2017 e il 2019. Poi il trasferimento al Monaco e adesso il salto in Serie A ormai ad un passo. Si tratta di un’operazione da circa 8 milioni di euro. Il Milan sta provando a chiudere per un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Il Monaco, però chiede il prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni.

Una piccola distanza tra le parti ancora da colmare prima dell’annuncio ufficiale ma la sensazione è che ci siano tutti i presupposti per trovare l’accordo definitivo. Le prossime ore saranno decisive vista anche la voglia di Ballo-Touré di accasarsi al Milan nella prossima stagione.