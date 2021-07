Calciomercato Roma, svolta dopo l'Italia | Intreccio tra Belotti e Icardi

Il trionfo dell’Italia a Euro 2020 potrebbe avere conseguenze dirette anche sul futuro dell’attacco di alcuni dei maggiori club internazionali. Il nuovo intreccio potrebbe riguardare Mauro Icardi

Euro 2020 si è concluso nella maniera migliore possibile per l’Italia. Gli azzurri sono riusciti, infatti, a conquistare l’ambitissimo trofeo e a scrivere la storia per tutta la Nazione. La manifestazione, come è evidente, incide molto anche in ottica calciomercato e per quanto riguarda le prospettive per alcuni dei migliori attaccanti in circolazione. Si pensi, ad esempio, ad Andrea Belotti. E’ stato tra i protagonisti, da subentrante della spedizione azzurra, ma senza mai riuscire realmente a lasciare il meglio, nonostante la grande grinta messa in campo.

Ieri il gallo ha anche sbagliato il rigore e, se è vero che non è da queste cose che si giudica un calciatore, il suo errore ha comunque complicato non poco la vita degli italiani. Il trionfo finale oscura e soprattutto Belotti ha dimostrato a più riprese di essere un bomber di livello in Serie A con la maglia del Torino. E’ anche vero che la Roma, uno dei club che più da vicino segue il calciatore, potrebbe non essere disposta a spendere i 30 milioni di euro richiesti per l’attaccante.

Calciomercato Roma, da Belotti a Icardi: Mourinho e il valzer dei bomber

Se Belotti dovesse passare in secondo piano nei pensieri di José Mourinho, un altro nome potrebbe tornare particolarmente in auge nei pensieri del tecnico portoghese. Stiamo parlando di Mauro Icardi che sembra agli sgoccioli della sua esperienza al PSG. L’argentino è stato spesso accostato alla Juventus, ma allo stesso tempo la permanenza di Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare i piani bianconeri. E allora la Roma potrebbe essere una destinazione possibile per Maurito, che in Italia ha già dimostrato a più riprese le sue qualità con la maglia dell’Inter e della Sampdoria. Vedremo se Mourinho virerà definitivamente sull’argentino.