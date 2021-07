L’Italia sale sul tetto d’Europa ma piovono le critiche per le prestazioni di Ciro Immobile: “Una palla al piede”

Ancora è difficile da realizzare l’impresa messa a segno dall’Italia a Euro 2020. Gli azzurri sono saliti sul tetto d’Europa battendo l’Inghilterra ai rigori in finale a Wembley, dove i tifosi inglesi erano intorno ai 60 mila, mentre gli italiani presenti erano circa 6 mila. Nonostante la conquista della coppa alcuni calciatori continuano ad essere additati per le loro prestazioni non proprio positive nella competizione. Uno di questi è Ciro Immobile, attaccante nelle sei partite disputate ha messo a segno due gol nelle prime due partite della fase a gironi.

Il bomber biancoceleste questa mattina è stato preso di mira anche a ‘Radio Radio’, dove il giornalista Tony Damascelli non si è risparmiato esprimendo il suo giudizio e affermando: “A Immobile do voto 5. Una palla al piede, un uomo regalato agli avversari. Le sue prestazioni, insieme a quelle di Belotti e Barella, sono state insufficienti. Ma per me, l’attaccante della Lazio non è una delusione, a livello europeo è questo”. Ad essere d’accordo con lui è stato poi il giornalista Franco Melli che ha dichiarato: “Do 5 ad Immobile, è stata la grande delusione insieme a Belotti di questa Nazionale”. Dunque volano critiche pesanti sul numero 17 della Nazionale e della Lazio, ma a difenderlo c’è ancora qualcuno.

Euro 2020, tutti contro Immobile: a difenderlo c’è Fernando Orsi che lo promuove

Tante le critiche ricevute da Ciro Immobile in questo Euro 2020, e dopo la fine della competizione e la conquista del trofeo, queste non smettono di arrivare. Infatti anche questa mattina a ‘Radio Radio’ il bomber della Lazio è stato preso di mira, ma a difenderlo ci ha pensato l’ex portiere Fernando Orsi che ha affermato: “Immobile 7.5, lo hanno criticato a sproposito. Ha fatto un grande lavoro, si è fatto sempre trovare pronto. Le critiche sono ingiuste”. Dunque una promozione per Immobile che sicuramente farà piacere visto il periodo non proprio brillante.