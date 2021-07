Calciomercato Inter, offerta per Raspadori | La risposta del Sassuolo

L’Inter vuole mettere le mani su Giacomo Raspadori, gioiello del Sassuolo e della nazionale italiana di Mancini

L’Inter è alle prese con dei problemi economici molto seri che riguardano Suning. C’è stata la cessione di Hakimi e potrebbe andar via un altro big, con Lautaro Martinez primo indiziato. Ma l’ad Marotta è concentrato anche sul mercato in entrata, con un occhio puntato sull’Italia di Roberto Mancini, che ha vinto Euro 2020 in casa dell’Inghilterra, a Wembley. Uno dei giocatori che può fregiarsi di questo straordinario titolo è Giacomo Raspadori, su cui il ct ha voluto puntare come terzo attaccante. Il club nerazzurro è molto interessato e nelle prossime settimane potrebbe provare l’offensiva nei confronti del Sassuolo.

Inter, offerta per Raspadori: il Sassuolo vuole solo cash

Siccome l’Inter non può spendere molto sul mercato, Marotta metterebbe sul piatto i cartellini di Gargliardini e Pinamonti per abbassare le pretese del Sassuolo. Entrambi hanno una valutazione totale di 15 milioni di euro, e il club nerazzurro proporrebbe anche un conguaglio economico di circa 10-12 milioni. Tuttavia, i neroverdi cederebbero Raspadori solo a fronte di un’offerta da 30 milioni cash. Il gioiellino della nazionale nell’ultima stagione ha segnato sei gol in Serie A.