Attira l’attenzione dell’Europa intera l’offerta folle che sarebbe pronta a essere presentata per il bomber che sogna anche la Juventus

Ha fatto sognare l’Europa intera durante questa stagione e ora Erling Haaland è pronto a infiammare anche il calciomercato estivo. Il bomber del Borussia Dortmund nella sua seconda stagione in Bundesliga ha totalizzato 41 presenze mettendo a segno 41 gol e 12 assist. Un peccato non averlo potuto osservare anche a Euro 2020, ma con questi numeri i top club europei sono già pazzi di lui. L’attaccante ex Salisburgo è stato accostato anche alla Juventus tra le varie squadre, come sogno proibito per l’attacco bianconero.

Ma piuttosto che il club juventino, in Europa sembrerebbe esserci un club pronto a mettere sul piatto una cifra monstre per l’attaccante norvegese, e questo sarebbe il Chelsea. Offerta folle dei ‘Blues’ per portare a Londra l’attaccante più desiderato del momento, Erling Haaland.

Calciomercato Juventus, all-in Chelsea: 175 milioni per Haaland

Ogni top club europeo durante la stagione appena terminata ha osservato con interesse le capacità di Erling Haaland, attaccante classe 2000 capace di chiudere la propria stagione con 41 gol in altrettante partite disputate con la maglia del Borussia Dortmund. Il suo profilo infiamma il calciomercato estivo ed è stato accostato anche alla Juventus, ma solo come sogno proibito vista la cifra richiesta per il bomber norvegese.

A fare sul serio però per l’acquisto di Haaland, sembrerebbe essere il Chelsea. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, Roman Abramovich sarebbe pronto a presentare al club tedesco un’offerta da 175 milioni. Una cifra pazzesca che senza dubbio porterebbe il Dortmund a pensare più che seriamente alla cessione del bomber, e che ovviamente infiammerebbe il calciomercato estivo.