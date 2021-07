La Juventus vuole regalare i primi colpi a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione: suggestione per il big, scambio in Serie A

Saranno giorni intensi in casa Juventus per arrivare ai primi innesti per Massimiliano Allegri. Il ritorno dell’allenatore livornese cambierà completamente i piani della dirigenza bianconera anche per quanto riguarda il fronte calciomercato. Mercoledì sarà il giorno decisivo per il ritorno alla Continassa per i calciatori che si metterà subito a disposizione di Allegri: ci saranno anche Dybala e Arthur che non sono stati protagonisti in Copa America. Per la Juventus, inoltre, una suggestione con la proposta di diversi intermediari per il top player della Serie A.

Calciomercato Juventus, Luis Alberto che suggestione: a Sarri piace Demiral

Da qualche giorno la Lazio è già al lavoro sotto la gestione Maurizio Sarri. Non fa parte della spedizione biancoceleste il talentuoso giocatore spagnolo, Luis Alberto, che quasi sicuramente potrebbe andare via. Quest’ultimo è stato offerto da diversi intermediari di mercato al club bianconero, ma per Massimiliano Allegri non è considerato una priorità. Dall’altra parte ci sarebbe lo stesso allenatore Sarri che potrebbe pensare a Demiral per abbassare le pretese per lo spagnolo.

La Lazio vorrebbe circa 60 milioni di euro per Luis Alberto: con l’inserimento del centrale turco, valutato 35-40 milioni, ci sarebbe una suggestione per l’affare in corso con il club biancoceleste. Per Allegri il primo nome per rinforzare il centrocampo bianconero è quello di Manuel Locatelli, fresco Campione d’Europa con due gol all’attivo con l’Italia ad Euro2020.

Nelle prossime ore si conoscerà con più precisione ciò che succederà per quanto riguarda la vicenda Luis Alberto: il giocatore è alle prese con alcuni problemi societari. La Lazio aspetta il certificato medico con l’arrivo del giocatore previsto per mercoledì.