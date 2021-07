Il Milan pare molto vicino alla chiusura di un colpo per la trequarti da regalare a Pioli: affare da 25 milioni, ecco il post Calhanoglu

L’estate del Milan è a dir poco bollente. Non sono mancate le delusioni per i tifosi rossoneri, che si sono visti costretti a rinunciare nel giro di pochi giorni a Donnarumma e Calhanoglu. Due elementi fondamentali e imprescindibili nello scacchiere del tecnico Pioli, entrambi persi a parametro zero. L’estremo difensore italiano, nominato miglior giocatore del torneo a Euro 2020 e grande protagonista dell’impresa dell’Italia tra le mura di Wembley, si unirà a breve ai suoi nuovi compagni al PSG. Il trequartista turco, invece, sarà una freccia in più a disposizione nell’arco di Simone Inzaghi per gli acerrimi rivali dell’Inter, una vera e propria beffa. Il sostituto del classe ’99 è già sbarcato a Milano dal Lille e porta il nome di Maignan. Prosegue, nel frattempo, la caccia al sostituto dell’ex Bayer Leverkusen da parte del direttore tecnico Maldini.

A tal proposito, pare essere vicina la svolta definitiva in sede di calciomercato. In orbita ‘Diavolo’ sono girati vari nomi nell’ultimo periodo, come Ziyech e Isco. Giocatori che piacciono molto, ma le cui trattative sono in salita. Stando a quanto riferisce l’insider russo Artur Petrosyan sul proprio Twitter, sarebbe a un passo la firma di Nikola Vlasic. Il classe ’97 milita nelle fila del CSKA Mosca: il suo ruolo naturale è il trequartista, ma può agire anche su entrambe le fasce come esterno d’attacco. Dal suo trasferimento dall’Everton nel 2018 in prestito – poi diventato a titolo definitivo l’anno dopo – ha messo a segno da centrocampo ben 28 gol.

Calciomercato Milan, fatta per Vlasic: le cifre

Milan-Vlasic, ci siamo. Il contratto del calciatore scadrà a giugno 2024 e, sempre secondo Petrosyan, l’affare dovrebbe chiudersi per una cifra di 25 milioni di euro più bonus. Il nome non è certamente uno di quelli che fanno elettrizzare il pubblico, ma a livello di prestazioni il 23enne è stato una garanzia fino ad ora.

Grazie a ciò, è diventato uno dei migliori calciatori che abbia mai giocato in Russia e può senza dubbio essere utile alla causa di mister Pioli. Il Milan è a un passo dal colpo Vlasic, a breve potrebbe arrivare la firma.