Le dichiarazioni di Walter Sabatini sul mercato del Bologna ma anche sulla Nazionale e sui ritorni in Serie A di Mourinho e Spalletti

In merito al possibile colpo di mercato del Bologna, Marco Arnautovic, è intervenuto il coordinatore tecnico Walter Sabatini, in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato.it’ che si è soffermato, ovviamente, anche sul grande trionfo della Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020, con un parere anche sulla sua ex squadra, la Roma, guidata da Josè Mourinho, ma anche sul nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Ecco le parole di Sabatini sulla Nazionale: “I giocatori non vanno disturbati in queste circostanze, ho mandato sempre dei messaggi a Mancini, fin dall’inizio, prima che iniziasse l’Europeo, avevo un sentimento molto positivo”.

“Le mosse di Mancini sono state coraggiosissime, rivoluzionarie. Abbiamo messo in campo un calcio di grande sostanza, una squadra bellissima, una gioia incredibile vincere a Wembley contro l’Inghilterra, con cui avevamo vinto soltanto in un’amichevole. Una vittoria che ha un valore enorme, anche per tutti i lavoratori italiani in Inghilterra. Una volta un giornale scrisse: “Oggi ci saranno 30mila camerieri allo stadio”. Beh i camerieri si sono divertiti”.

Calciomercato, Sabatini su Arnautovic, Mourinho, Spalletti e non solo

Poi Sabatini ha parlato del calciomercato del Bologna: Tomiyasu-Tottenham? Il Bologna dovrà chiuderla, non siamo ancora in questa fase, stiamo ancora costruendo ed è chiaro che Tomiyasu si muove solamente per la valutazione che gli è stata attribuita dal Bologna e non da quelle degli altri, quindi sarà molto difficile. Arnautovic e Diaby? “Non li ho ancora presi, il mercato è giovane, vediamo che succede nelle prossime settimane”.

Su Spalletti e Mourinho: “Luciano mi incuriosisce molto. So perfettamente quello che farà e come lo farà, lo seguirò con attenzione, così come Mourinho che valorizza la Serie A italiana, sono tutte cose che daranno forza al nostro campionato, così come il rientro di Allegri”. Sento l’amore dei tifosi romanisti ogni volta che metto piede nella città e sono orgoglioso e geloso di questa cosa. Tornare? No, a Roma ci torno per la mia famiglia”.

Infine parole spese anche per Dzeko:“Se sta bene ed è motivato dovrebbe concludere la carriera a Roma, è un simbolo. Gli consiglio di restare e di vedere quello che succederà e penso che la Roma sarà competitiva per lo scudetto se rinforzeranno quella parte di squadra molto importante che già c’è”.